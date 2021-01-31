Ученые: У тяжело переболевших COVID-19 нашли иммунитетное преимущество

31.01.2021, 16:56, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Люди, тяжело переболевшие COVID-19 , могут обладать долгосрочной и сильной иммунной защитой от вторичного инфицирования. Такую информацию обнаружили исследователи Института иммунологии Ла-Хойи.

Результаты исследования, которые были опубликованы в Science Immunology, демонстрируют, что работа была основана на образцах крови 39 людей с вирусом и 10 здоровых. Ученые анализировали экспрессию генов больше 80 тысяч CD8+T клеток, разрушающих инфицированные клетки. Как оказалось, люди, болеющие COVID-19 легко, демонстрируют симптомы «истощения» T-лимфоцитов, которые стают малоэффективными после приобретения сильного стимулирования иммунной системы. Исследователи полагают, что при таком положении шанс иметь долгий иммунитет становиться минимальным.

Люди, переболевшие COVID-19 тяжело, не имели «истощения» T-лимфоцитов. Следовательно, такие больные приобретают мощную защиту.

Источник: ria.ru