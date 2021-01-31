Вечеринка в московском баре закончилась падением колонки на голову посетительнице

31.01.2021, 16:56, Разное

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В одном из московских баров вечеринка для посетительницы закончилась травмой. Пострадавшей упала на голову музыкальная колонка-усилитель, нанеся сильный удар.

В результате происшествия у посетительницы диагностировали проломленную левую теменную кость. Когда любительница шумных вечеринок отправлялась в столичный бар, она даже не подозревала, чем закончится вечеринка.

Как пишет издание Newinform, на место происшествия прибыла карета скорой помощи, а после осмотра пострадавшую экстренно забрали в травматологическое отделение. На данный момент жительница Москвы чувствует себя нормально. Устанавливаются все детали и обстоятельства несчастного случая, опрашиваются сотрудники и руководство заведения.