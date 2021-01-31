“Теперь они вместе”. Умер отец Василия Слипака

31.01.2021, 16:18, Новости дня

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31 января умер 80-летний Ярослав Слипак, отец солиста Парижской оперы Василия Слипака, который погиб в зоне военных действий на Донбассе 29 июня 2016 года. Об этом написал в Facebook экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

“Теперь они вместе. Он был очень порядочным и отзывчивым человеком. Всю жизнь тяжело работал, воспитал двух замечательных сыновей и больше всего любил Украину. Вечная память”, – написал Омелян.

https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10158374784808439

Причины смерти он не назвал.

Василий Слипак был смертельно ранен снайпером в районе села Луганское Донецкой области 29 июня 2016 года. Около 20 лет пел в опере во Франции. С начала конфликта на Донбассе участвовал в антитеррористической операции в составе добровольческого корпуса “Правый сектор” под позывным Миф.

Бывший представитель Украины в трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный заявлял, что террористы убили певца намеренно – перед очередным раундом минских переговоров.

В феврале 2017 года президент Украины Петр Порошенко присвоил Слипаку звание Героя Украины.

В октябре 2018 года в Париже на фасаде украинского Культурно-информационного центра появилась мемориальная доска Слипаку.

Во Львове 29 июня 2020 года на улице Дорошенко, 9 городской голова Андрей Садовый открыл мурал, посвященный Слипаку.

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