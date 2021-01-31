 

Нынешний климат признан самым жарким за последние 12 тысяч лет

31.01.2021, 16:14, Новости дня
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Глобальное потепление привело к тому, что с каждым годом на Земле обновляются температурные рекорды, говорят ученые. Результаты последних исследований американских ученых позволяют утверждать, что мы переживаем самый жаркий период за последние 12 тысяч лет.

Отсчет ведется от последнего ледникового периода, уточняют специалисты. Но что будет происходить дальше.

За потеплением последует похолодание. Об этом свидетельствует история изменения климата на нашей планете. Причем, ранее ученые полагали, что после окончания ледникового периода происходило постепенное потепление. Однако недавно удалось выяснить, что шесть тысяч лет назад без всякого глобального замерзания атмосфера и вода в океанах заметно остудились, после чего они снова начали нагреваться.



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