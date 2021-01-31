Российский академик пояснил, почему нужно спешить с освоением Луны

31.01.2021, 16:14, Новости дня

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Академик РАН Лев Зеленый считает, что еще в нынешнем столетии Луна станет настоящим полигоном для состязания между супердержавами. Сейчас роль таких территорий играют Арктика и Антарктида, утверждает он.

Если РФ не хочет потерять свой статус, она должна поторопиться с осуществлением своей лунной программы, полагает Зеленый. Он также напомнил, что в планах отечественного аэрокосмического агентства высадка на полюса Луны российских аппаратов, в также запуск пилотируемых кораблей.

Главными соперниками в освоении спутника Земли для РФ являются США и Китай. Однако не следует забывать, что освоение космоса ведется и в других странах, отмечает академик. Луну уже начинают считать седьмым континентом Земли, колонизация которого может принести огромную выгоду в будущем.