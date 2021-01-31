Врач назвал сроки начала испытаний «Спутника V» на онкобольных

31.01.2021, 16:04, Новости дня

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Исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» у пациентов с онкологическими заболеваниями должны начаться не позднее, чем через полтора месяца, сообщил гендиректор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Мы разработали уже фактически дизайн (план проведения) исследования. Вот-вот начнем. Может быть, [через] месяц- полтора», – передает ТАСС слова онколога.

По словам специалиста, в настоящее время формируются группы добровольцев для испытания вакцины.

Ранее Каприн рассказал, кому из онкобольных не следует прививаться от коронавируса.

Ранее сообщалось, что специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ совместно с учеными Центра имени Гамалеи подготовили дизайн клинических исследований вакцины «Спутник V» на пациентах с онкозаболеваниями.