 

В США отреагировали на незаконные акции в России

31.01.2021, 16:04, Новости дня
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США в связи с задержаниями во время несогласованных акций в российских городах призывают Москву соблюдать международные обязательства, сообщила пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс.

«В преддверии запланированных акций протеста в поддержку Навального власти РФ произвели задержания активистов, журналистов, заблокировали центр Москвы. Сообщается о сотнях протестующих, задержанных сегодня. Призываем РФ соблюдать международные обязательства в области прав человека», – говорится в комментарии Росс, передает РИА «Новости».

Также американская дипмиссия в своем Twitter призвала российские власти «уважать свободу прессы» на фоне сообщений «о задержаниях журналистов, несмотря на наличие у них спецжилетов и явно находившихся при исполнении своих прямых обязанностей».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны.

Напомним, сторонники блогера Алексея Навального призывали выходить на акции в его поддержку 31 января. В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.

МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.



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