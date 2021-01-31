Любовь Успенская призналась, что молится за здоровье Алисы Фрейндлих

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31.01.2021, 16:02, Разное
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Любовь Успенская в своем микроблоге Instagram призналась, что очень переживает за состояние здоровья актрисы Алисы Фрейндлих. Певица молится за звезду «Служебного романа», которую в конце декабря госпитализировали с диагнозом коронавирусная инфекция.
По словам Любови Успенской, миру просто необходимы такие талантливые люди как народная артистка СССР. Исполнительница написала, что с нетерпением ждет хороших новостей о состоянии здоровья Алисы Бруновны. Также она призналась, что молится за актрису и желает ей побыстрее оправиться от последствий коронавируса.

Недавно Алису Фрейндлих перевели в лечебное отделение из палаты интенсивной терапии. Актрисе предстоит пройти курс лечебной физкультуры, но врачи отметили, что у нее наблюдается положительная динамика. Кроме этого, народной артистке все еще необходима кислородная поддержка и небольшая лекарственная терапия.



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