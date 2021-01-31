В незаконной акции в Москве участвовали 2 тыс. человек

31.01.2021, 15:50, Разное

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Участники незаконного митинга начали собираться в 12 часов. На 14:30 в несогласованном мероприятии приняли участие около двух тысяч человек, включая представителей средств массовой информации, сообщили в столичном ГУ МВД.

В пресс-службе управления полиции отметили, что 600 человек пытались пройтись по улицам города. Правоохранительные органы продолжают обеспечивать порядок, сообщили в ведомстве.

Вид с дрона на несанкционированную акцию в Москве pic.twitter.com/LaFOKVmQhq

— НТВ (@ntvru) January 31, 2021

МВД и Генеральная прокуратура неоднократно предупреждали об ответственности за участие в незаконных митингах. За это грозит административная ответственность.

Некоторые участники незаконной акции пытаются провоцировать полицию и применять силу. Правоохранители их задерживают.

За применение силы к сотруднику правоохранительных органов предусмотрена уголовная ответственность. По соответствующей статье Уголовного кодекса виновному грозит до 15 лет колонии.

Напомним, что эксперты отмечают снижение численности участников незаконных акций 31 января по сравнению с 23 января. Так, в Хабаровске и Владивостоке на несогласованные митинги вышли несколько по 100 человек. В других городах участие в акциях приняли по несколько десятков человек.