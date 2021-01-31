 

Австриец оставил €2 млн коммуне во Франции, жители которой спрятали его семью от нацистов

31.01.2021, 15:24, Новости дня
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Еврейский беженец австрийского происхождения Эрик Швам завещал крупную сумму коммуне Шамбон-сюр-Линьон во Франции за то, что ее жители помогли его семье во время Второй мировой войны. Об этом сообщил 29 января телеканал France 3.

С мэром коммуны связался нотариус и сообщил, что Шамбон-сюр-Линьон получит €2 млн от умершего в декабре прошлого года Швама. Известно, что он родился в 1930 году и был единственным ребенком в семье. До 1942 года вместе с матерью он содержался в лагере Ривесальт, а после его закрытия оказался в Шамбон-сюр-Линьон.

В 1950-м мужчина переехал в Лион, где женился и прожил до конца жизни. Детей у него не было.

В своем завещании мужчина говорит, что решил оставить все средства коммуне в знак благодарности ее жителям, приютившим их в 1943 году.

Мэр коммуны Жан-Мишель Эйро сказал, что состояние Швама будет использовано для финансирования образования и молодежных инициатив, отмечает BBC.

В Шамбон-сюр-Линьон проживает всего около 2500 человек, коммуна известна своими “спасательными операциями”, сообщает BBC. Во время Второй мировой войны местный пастор и его жена призывали защитить еврейских беженцев от нацистов, после чего коммуна стала центром движения сопротивления, когда обычные жители принимали и прятали беженцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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