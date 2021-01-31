СБУ проводит следственные действия по делу “Мотор Січі” в Запорожье

31.01.2021, 15:24, Новости дня

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СБУ проводит следственные действия в Запорожье в поещении, где 31 должно состояться собрание акционеров АО “Мотор Січ”. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

“Правоохранители фиксируют возможные противоправные действия представителей компаний DCH и Skyrizon Aircraft Holdings Limited, связанные с установлением контроля над акционерным обществом “Мотор Січ”, – отметили в релизе.

В СБУ сообщили, что документирует факты подготовки к уничтожению производственных мощностей АО, имеющего важное оборонное и народнохозяйственное значение.

По информации “Укрінформ”, собрание акционеров должно было состояться по адресу Южное шоссе, 8. С 8.00 там собралось несколько десятков сотрудников предприятия с плакатами “Закон на стороне Мотора”, “Не позволим рейдерского захвата”.

Сотрудники предприятия рассказали, что не получали сообщений о собрания акционеров. О мероприятии узнали из интернета.

“У нас есть устав, в котором указано, что акционеры должны получить бумаги о проведении собрания за месяц. Собрание всегда проводились на территории предприятия, в актовом зале. Более того, реестр акционеров закрыт, и как эти люди, не зная акционеров, могут проводить сборы? “, – заявила акционер Виктория.

На месте работало более 50 полицейских и 200 военнослужащих Нацгвардии. По информации представителей ПАО, брание акционеров не состоялось.

В начале августа 2020 года принадлежащая украинскому бизнесмену Александру Ярославскому группа DCH заявила о начале сотрудничества с китайской компанией Skyrizon Aircraft Holdings.

В материалах, опубликованных в Едином государственном реестре судебных решений, сказано, что в 2016 году бывший акционер компании Вячеслав Богуслаев продал 56,009% акций семи компаниям, связанным с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd. При этом в Антимонопольном комитете Украины сообщили, что он не давал разрешения на сделку, что в таких случаях необходимо. В июле 2017 года на сделку обратила внимание Служба безопасности Украины, которая начала уголовное производство по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса.

В апреле 2018 года Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 56% акций “Мотор Січі”, которые принадлежат иностранным инвесторам. До окончания досудебного расследования суд запретил любые действия с арестованными активами, которые могут привести к смене их владельца. Акции находятся под арестом до сих пор.

В 2019 году Богуслаев подтвердил агентству “Укринформ”, что продал предприятие китайской компании. По словам бизнесмена, китайцы обязались в течение двух лет инвестировать в предприятие $250 млн.

АМКУ несколько раз отклонял заявку китайских инвесторов на покупку “Мотор Січі”. Skyrizon пытается получить такое разрешение совместно с компанией DCH Ярославского. После того, как АМКУ в ноябре 2020 года отклонил очередную заявку, китайская компания заявила, что намерена отсудить у государства Украина $3,5 млрд из-за потерянных инвестиций в “Мотор Січ”.

Против продажи ПАО “Мотор Січ” китайским инвесторам выступали США. Во время визита в Украину в 2019 году тогдашний советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что постарается убедить украинские власти, что сотрудничество с Китаем опасно.

15 января 2021 года бюро промышленности и безопасности министерства торговли США включило Skyrizon в список “конечных военных пользователей, для которых установлен специальный режим сотрудничества с американскими компаниями”. В ответ в компании заявили о недопустимости политизации торгово-экономических отношений и необоснованного давления на предприятия из Китая.

19 января Ярославский сказал журналистам, что собирается добиваться возможности принять участие в судьбе ПАО “Мотор Січ”. Он убежден, что ситуация с китайскими инвесторами будет урегулирована в законном русле и акционеры смогут влиять на принятие управленческих решений и будут представлены в органах управления.

Арезидент Украины Владимир Зеленский 29 января одобрил введение санкций против четырех китайских компаний – инвесторов украинского предприятия “Мотор Січ” и гражданина Китая Ван Цзиня.

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