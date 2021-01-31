 

На территории Аргентины обнаружены самые крупные останки динозавра

31.01.2021, 15:20, Новости дня
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Как сообщают специалисты, вес найденных останков древнего ящера составляет 60 тонн. Ископаемое обнаружили в нескольких сотнях километров от аргентинского города Буэнос-Айрес.

На сегодня это останки самого крупного доисторического существа, когда-либо обнаруженного палеонтологами, отмечают эксперты. Мы давно знали, что древние ящеры отличались огромными размерами. Но последняя находка действительно выглядит потрясающей.

Судя по всему, рост существа составлял не менее двадцати метров. А масса тела у него никак не могла быть меньше ста тонн, утверждают ученые. Можно ли предполагать, что на Земле могли жить еще большие гиганты? Эксперты готовы к новым сюрпризам и продолжают свои изыскания.



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