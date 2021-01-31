Ученые выяснили, когда на растениях впервые появились цветы

31.01.2021, 15:20, Новости дня

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На страницах научного журнала Nature Ecology & Evolution опубликованы результаты одного из последних исследований, которые, как считают ученые, дают четкий ответ на так называемую «загадку Дарвина».

Речь идет о периоде появления в растительном мире цветов, поясняют специалисты. Разгадать «загадку» смогли исследователи из международной группы, в которую вошли представители ведущих вузов Великобритании, Швейцарии, Китая и Швеции.

В частности, ученым удалось точно установить, что первые цветковые растения на Земле появились еще в домеловом периоде. Ранее наука не могла дать четкого ответа, когда покрытосеменные стали развиваться наравне с голосеменными растениями. Не хватало переходного звена.