Кремль выразил сожаление, что Европа «выбрасывает в помойку» потенциал отношений с Россией

31.01.2021, 15:10, Новости дня

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Кремль сожалеет, что Европа необдуманно и необоснованно «выбрасывает в помойку» потенциал отношений с Россией, поскольку современные вызовы требуют развития диалога, сообщил пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Он отметил, что страны Евросоюза «совершенно необдуманно и необоснованно просто сейчас выбросили в помойку» потенциал отношений с Россией, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что большое количество вызовов, стоящих сейчас перед государствами, «диктует необходимость развития этого диалога». «Но каждый день мы слышим те заявления, которые мы слышим. И нам это не нравится», – заключил представитель Кремля.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что РФ «хочет и стремится наладить диалог с Европой, но любовь должна быть взаимной».