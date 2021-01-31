В Совфеде назвали действующие санкции против иноагентов достаточными

31.01.2021, 15:10, Новости дня

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В действующем законодательстве предусмотрены достаточные санкции в отношении иноагентов в России, усиливать их нет необходимости, считает председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«Не надо на каждое тявканье принимать новый закон. Парламентарии уже дали весь необходимый инструментарий правоохранительным органам, надо просто им пользоваться, а не ужесточать законы», – рассказал Климов РИА «Новости».

При этом парламентарии высказал надежды на то, что правоохранительные органы «приведут в чувство тех, кто гадит в собственной стране».

Ранее телеканал CNN сообщил, что возглавляемый блогером Алексеем Навальным Фонд борьбу с коррупцией (включен Минюстом РФ в список иноагентов) призвал президента США Джо Байдена ввести санкции против 35 человек, в том числе против «восьми высокопоставленных россиян, близких к президенту РФ Владимиру Путину».

В свою очередь первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич назвал просьбу ФБК к США ввести санкции против российских граждан госизменой.

Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».

6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Джозефа Байдена новым американским президентом.