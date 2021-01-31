Ученые: Риск развития деменции связали с состоянием десен

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31.01.2021, 15:08, Разное
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Недавно исследователи обнаружили симптом, увеличивающий риски развития деменции. Они сообщили, что заболевание связывают со здоровьем десен.
Деменция – симптомы, которые связаны с понижением функционирования мозга. Основным признаком болезни считается утрата памяти, а при прогрессировании состояния происходят перемены личности и возникают галлюцинации. Ученые из Китая вели наблюдение за 8000 человек на протяжении 13 лет и отмечали их когнитивные функции и здоровье испытуемых, в том числе и состояние их полости рта. Они выяснили, что существует корреляция между утратой зубов и понижением когнитивной функции.

Следующий опыт продемонстрировал, что заболевание Альцгеймера может вызываться бактерией Porphyromonas gingivalis, которая участвует в болезнях десен. Как выяснилось, бактерия попадает в области мозга, приводя к их воспалению. Эту бактерию обнаружили и у здоровых людей, но уровень ее был низким, что подкрепляет версию о том, что она не проникает в мозг при заболевании Альцгеймера, но может оказаться ее причиной. Эксперты рекомендуют внимательно относиться к состоянию десен и быстро лечить все болезни полости рта.

Источник: profile.ru



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