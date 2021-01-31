 

Павел Прилучный показал поклонникам, как провел выходные с детьми

31.01.2021, 15:08, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В своем микроблоге Instagram Павел Прилучный поделился, как весело провел выходные с детьми. Актер показал поклонникам в разделе Stories видео, на котором запечатлен и поход в веревочный парк.
На кадрах запечатлено, как старший сын Тимофей перебирается по веревочному аттракциону. Отец поторапливает своего наследника, на что тот предлагает Павлу Прилучному попробовать самому преодолеть препятствие. Сын актера и Агаты Муцениеце смело путешествует веревочным мостиком над пропастью, демонстрируя уверенность. В ответ на его реплику Павел Прилучный признается, что ему страшно и он к сыну не полезет. В этот момент за действиями брата наблюдает младшая сестра Мия. Отец поинтересовался у нее, болеет ли девочка за Тимофея. Она немного растерялась и ответила, что не знает. Пока артист разговаривал с Мией, сын начал звать на помощь, так как запутался в веревках. Звезда «Мажора» начал подбадривать ребенка и уверять, что он сможет самостоятельно справиться с проблемой.

С матерью Мии и Тимофея Павел Прилучный оформил развод весной прошлого года. Агата Муцениеце болезненно пережила расставание после восьми лет супружеской жизни. Актеры стараются нормально общаться ради детей.

Источник: www.5-tv.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.11 / Мнение: Капитуляция

14.01 / Коронавирусом в России за сутки заразились 24,7 тысячи человек

30.10 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 31 октября 2020 года

12.11 / Доктор сообщил о симптомах, указывающих на перенесенный коронавирус

05.08 / «Поддержите нас! Наши жизни в ваших руках»

08.11 / Мнение: Без спутника – никак

21.10 / Политолог назвал главную слабость ультиматума Тихановской: Лукашенко его не выполнит

19.10 / Мнение: Брэд Питт на «Урале», вариативность мужчин и равенство в Израиле

22.07 / Мнение: Это лекарство

08.11 / “С реальным трупом в кадре”: Паулина Андреева рассказала о запоминающейся съемке в “Методе”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска