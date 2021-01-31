Павел Прилучный показал поклонникам, как провел выходные с детьми

31.01.2021, 15:08, Разное

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В своем микроблоге Instagram Павел Прилучный поделился, как весело провел выходные с детьми. Актер показал поклонникам в разделе Stories видео, на котором запечатлен и поход в веревочный парк.

На кадрах запечатлено, как старший сын Тимофей перебирается по веревочному аттракциону. Отец поторапливает своего наследника, на что тот предлагает Павлу Прилучному попробовать самому преодолеть препятствие. Сын актера и Агаты Муцениеце смело путешествует веревочным мостиком над пропастью, демонстрируя уверенность. В ответ на его реплику Павел Прилучный признается, что ему страшно и он к сыну не полезет. В этот момент за действиями брата наблюдает младшая сестра Мия. Отец поинтересовался у нее, болеет ли девочка за Тимофея. Она немного растерялась и ответила, что не знает. Пока артист разговаривал с Мией, сын начал звать на помощь, так как запутался в веревках. Звезда «Мажора» начал подбадривать ребенка и уверять, что он сможет самостоятельно справиться с проблемой.

С матерью Мии и Тимофея Павел Прилучный оформил развод весной прошлого года. Агата Муцениеце болезненно пережила расставание после восьми лет супружеской жизни. Актеры стараются нормально общаться ради детей.

Источник: www.5-tv.ru