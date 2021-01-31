Юлии Началовой могло бы исполниться 40 лет

31.01.2021, 15:08, Разное

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Сегодня, 31 января, российской певице Юлии Началовой могло бы исполниться 40 лет. Артистка скончалась в марте 2019 года в результате сепсиса, который развился после операции на ноге.

До юбилея Юлия Началова не дожила два года. Долгое время артистка страдал подагрой, в марте 2019 года ее состояние резко ухудшилось. После операции, проведенной на ноге, Началову подключили к аппарату искусственного дыхания. Отмечается, что у нее вдобавок был и сахарный диабет. 16 марта сердце знаменитости остановилось, ее похоронили на Троекуровском кладбище.

Юлия Началова родилась в Воронеже в 1981 году в музыкальной семье. Еще в детстве будущая знаменитость начала заниматься вокалом, ей во всем помогал отец-композитор Виктор Началов. В 1992 году юная артистка стала ведущей детской музыкальной передачи «Там-там новости». Также она принимала участие в конкурс «Утренняя звезда».

У Юлии Началовой осталась дочь Вера, рожденная в браке с футболистом Евгением Алдониным. Девочка также делает успехи в вокале, поет любимые мамины песни. Она проживает вместе с бабушкой и дедушкой, но поддерживает хорошие отношения и с отцом.

Источник: bloknot-voronezh.ru