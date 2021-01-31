В Санкт-Петербурге на акции в поддержку Навального задержали рэпера Oxxxymiron

31.01.2021, 14:30, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Санкт-Петербурге на акции протеста в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального 31 января задержали рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров). Об этом он сообщил телеканалу “Дождь”.

Музыканта везут в отделение полиции, отметили журналисты.

Oxxxymiron сказал корреспонденту “Дождя”, что он пришел на акцию протеста в свой день рождения.

“Мне исполнилось 36 лет. Я себе желаю меньше убегать от своих страхов в новом году”, – сказал он.

Рэпер подчеркнул, что требует освобождения политзаключенных. Он отказался оценить действия силовиков по просьбе журналиста.

“Свободу политзаключенным! Это – главное”, – сказал он.

На 31 января по всей России анонсированы новые акции протеста в поддержку Навального. Ожидается, что они пройдут в 60 городах. “Гордон” ведет онлайн-репортаж.

Предыдущие акции прошли 23 января. В штабе Навального заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

Акции прошли после того, как 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу “Ив Роше”. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

—