В «Брянском лесу» обнаружено шесть новых видов грибов

31.01.2021, 14:26, Новости дня

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Во время последнего исследования заповедника «Брянский лес», проведенного в конце прошлого года, группа ученых из Санкт-Петербурга сделала 78 открытий в области биологии. В частности, список грибов пополнился шестью новыми видами.

Также ученые исследовали хвойные породы деревьев, папоротники и другие растения. Грибы обратили на себя особое внимание. Шесть обнаруженных видов вообще никогда и нигде не были описаны. А одиннадцать вдов впервые встретились на данной территории.

Напомним, что заповедник «Брянский лес» является одним из нетронутых уголков живой природы. Присутствие человека здесь ограничено до самого минимума. Даже так называемые санитарные вырубки не проводятся.