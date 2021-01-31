 

В РФ создают нового робота для космоса

31.01.2021, 14:26, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Как сообщили специалисты НПО «Андроидная техника», ранее выпустившие знаменитого Федора, сейчас заканчивается разработка отечественного робота нового поколения, который также отправится в космос.

Разумеется, это будет более функциональная машина, говорят эксперты. Федор ведь стал только пробой пера, хотя слишком большие ожидания повлекли за собой резкую критику и насмешки по его адресу.

Однако и Федор выполнил свою задачу на сто процентов. По крайней мере, он стал первым в мире человекообразным роботом, побывавшем на космической орбите. Аппараты следующего поколения станут умнее и смогут выполнять по-настоящему серьезные задачи. Их разрабатывают для работы на международной космической станции.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.07 / Музей Метрополитен вновь откроется в конце августа

25.08 / Правозащитники и СМИ сообщили об отправке боевиков из ОРДЛО в Беларусь

18.01 / Генпрокуратура сообщила о проигнорированных ФРГ вопросах по Навальному

17.11 / Заболевший COVID-19 Степанов показал, как искал семейного врача. Видео

24.06 / МВФ предсказал РФ резкий экономический спад

14.11 / Лоза заявил о готовности сняться в новогодней передаче вместо Меладзе и Киркорова

09.12 / Поход в президенты, предложение Зеленского, Микитась, досрочные выборы, Порошенко. Интервью Бацман с Гройсманом. Трансляция

15.10 / Ермак и Тищенко подали иск к Леросу по “защите чести и достоинства”

04.07 / Из Киева в ОРДЛО выехали пять фур с гумпомощью от Красного Креста

16.07 / Алиев назначил нового главу МИД Азербайджана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска