В РФ создают нового робота для космоса

31.01.2021, 14:26, Новости дня

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Как сообщили специалисты НПО «Андроидная техника», ранее выпустившие знаменитого Федора, сейчас заканчивается разработка отечественного робота нового поколения, который также отправится в космос.

Разумеется, это будет более функциональная машина, говорят эксперты. Федор ведь стал только пробой пера, хотя слишком большие ожидания повлекли за собой резкую критику и насмешки по его адресу.

Однако и Федор выполнил свою задачу на сто процентов. По крайней мере, он стал первым в мире человекообразным роботом, побывавшем на космической орбите. Аппараты следующего поколения станут умнее и смогут выполнять по-настоящему серьезные задачи. Их разрабатывают для работы на международной космической станции.