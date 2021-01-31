 

Песков рассказал, кто был инициатором разговора Путина с Байденом

31.01.2021, 14:16, Новости дня
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С инициативой разговора президента РФ Владимира Путина с главой Белого дома Джозефом Байденом выступила Москва через несколько дней после инаугурации американского президента, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

«Буквально через несколько дней, да», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Как отметил представитель Кремля, существует стандартная дипломатическая практика, «когда формулируется предложение о проведении разговора, заявляется о тех темах, которые планируется поднять в общем, без деталей», после чего в течение нескольких дней ожидается ответ. По словам Пескова, разговор Путина с Байденом получился прагматичным, стороны согласились продолжать диалог по тем вопросам, где между странами существуют глубокие разногласия. «Откровенность заключается в том, что стороны четко констатировали наличие очень глубоких разногласий, но при этом согласились, что наличие этих разногласий не должно подразумевать отсутствие диалога и что, наоборот, эти разногласия требуют достаточно интенсивного диалога двух стран», – отметил пресс-секретарь президента.

Телефонный разговор лидеров РФ и США состоялся во вторник. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы.



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