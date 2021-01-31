В НАТО усомнились в выводе войск из Афганистана в обозначенные США сроки

31.01.2021, 14:16, Новости дня

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Вывод войск из Афганистана в сроки, предусмотренные соглашением между США и радикальной группировкой «Талибан» (запрещена в России), может не состояться, считают в НАТО.

Соглашение предусматривает вывод иностранных войск к маю 2021 года, в противном случае в стране может произойти эскалация конфликта с талибами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

«Полного вывода войск союзниками к концу апреля не будет. С приходом новой администрации США в политику будут внесены коррективы, ощущение поспешного вывода, которое было превалирующим, будет устранено, и мы, возможно, увидим гораздо более продуманную стратегию ухода (из Афганистана)», – сообщил неназванный чиновник из НАТО.

29 февраля 2020 года США заключили мир с радикальным движением «Талибан», пообещали снять с него санкции и вывести войска из Афганистана. После этого США заявили о начале вывода войск. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп позже заявил, что США все еще находятся в состоянии «вооруженного конфликта» с талибами, несмотря на заключенное соглашение.

Ранее администрация президента США Джозефа Байдена решила пересмотреть соглашение Трампа с талибами.