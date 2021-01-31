 

В НАТО усомнились в выводе войск из Афганистана в обозначенные США сроки

31.01.2021, 14:16, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вывод войск из Афганистана в сроки, предусмотренные соглашением между США и радикальной группировкой «Талибан» (запрещена в России), может не состояться, считают в НАТО.

Соглашение предусматривает вывод иностранных войск к маю 2021 года, в противном случае в стране может произойти эскалация конфликта с талибами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

«Полного вывода войск союзниками к концу апреля не будет. С приходом новой администрации США в политику будут внесены коррективы, ощущение поспешного вывода, которое было превалирующим, будет устранено, и мы, возможно, увидим гораздо более продуманную стратегию ухода (из Афганистана)», – сообщил неназванный чиновник из НАТО.

29 февраля 2020 года США заключили мир с радикальным движением «Талибан», пообещали снять с него санкции и вывести войска из Афганистана. После этого США заявили о начале вывода войск. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп позже заявил, что США все еще находятся в состоянии «вооруженного конфликта» с талибами, несмотря на заключенное соглашение.

Ранее администрация президента США Джозефа Байдена решила пересмотреть соглашение Трампа с талибами.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11 / Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

05.07 / Климкин предсказал РФ обнищание

21.01 / Корпорация «Росатом» разрабатывает мини-АЭС

03.12 / Гривна подорожала относительно доллара

22.11 / В Москве разрабатывают оптические чипы

06.07 / В Германии оценили решение Дании по «Северному потоку – 2»

29.06 / Трамп решил придумать новое прозвище для «страдающего маразмом» Байдена

18.11 / Илларионов: Путин признал 10 тяжелых поражений в ситуации с Карабахом

03.01 / Глава Ленобласти ответил на территориальные претензии Эстонии

11.01 / Жену Эрнста на сцене театра посыпали реквизитом с гвоздями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска