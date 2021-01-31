Экс-участница «ДОМа-2» Саша Черно устроила вечеринку в честь полугодовалого сына

31.01.2021, 14:14, Разное

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Первенцу Саши Черно и ее супруга Иосифа Оганесяна исполнилось полгода. В честь радостного события экс-участница «ДОМа-2» устроила вечеринку и показала, как они украсили дом к празднику.

В микроблоге Instagram в разделе Stories Саша Черно поделилась снимками и видео с вечеринки. Молодые родители пригласили аниматоров, а гостей праздника развлекали с помощью шоу мыльных пузырей и игр. Иосифу Оганесяну больше всего понравилась дискотека в мишуре, а вот маленький Стефан пока не оценил старания родителей. Виновник торжества в разгар праздника улегся на ковер, а Саша Черно прокомментировала, что шестимесячный сын весь в нее.

Накануне праздника бывшая участница «ДОМа-2» написала пост, в котором призналась, что после рождения первенца ее жизнь разделилась на «до и после». Стефану удалось пробудить в матери нежность, которая была спрятана очень далеко». Саша Черно пожелала сыну здоровья и пообещала, что они с отцом сделают все возможное для того, чтобы малыш был счастлив. Подписчики поздравили экс-участников реалити-шоу с таким замечательным событием в жизни. По их мнению, с появлением Стефана Саша Черно действительно поменялась в лучшую сторону. Она стала более ответственной и сентиментальной.