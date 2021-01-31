«Единая Россия» и движение «Юнармия» проведут митинг против вовлечения детей в политику

31.01.2021, 13:51, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Политическая партия «Единая Россия» и детско-юношеское движение «Юнармия» подали в мэрию Москвы заявку на проведение митинга 7 февраля на Поклонной горе. По заявлению организаторов, мероприятие будет проведено с целью призвать политические силы не использовать несовершеннолетних в своих акциях.

«Нашей единственной целью является призыв к различным политическим силам не использовать несовершеннолетних в своих политических играх. Дети должны оставаться вне политики и не должны участвовать в каких-либо митингах и прочих акциях», – заявил заместитель руководителя исполкома «Юнармии», депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Артём Спиридонов.

Согласно заявлениям организаторов, в митинге планируется участие около 100 тысяч человек, из которых около 30 тысяч будут составлять представители различных детско-юношеских организаций.

—