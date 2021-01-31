 

Избиение украинского подростка в Париже. Подозреваемым предъявили обвинения

31.01.2021, 13:36, Новости дня
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Девятерым подозреваемым в нападении на 15-летнего украинца предъявили обвинения. Восемь из них – несовершеннолетние, сообщает Franceinform.

По информации источников в следствии, пять человек обвиняются в покушении на убийство, они арестованы. Еще четверо подростков находятся под контролем правоохранителей.

Всего по этому делу были задержаны 12 человек: 11 подростков в возрасте 15–17 лет и один 18-летний. Большинство из них живут в городке Ванв под Парижем. Трое освобождены без судебного преследования.

15 января в центре Парижа 10 неизвестных напали на компанию подростков, среди которых был и 15-летний украинец Юрий. Прокуратура Парижа квалифицировала случившееся как “покушение на убийство”.

После избиения у мальчика обнаружили травму головы с несколькими серьезными переломами, гематому между мозгом и черепом, контузию головного мозга, а также перелом носа, пальца и несколько синяков. Ему сделали шестичасовую операцию. 24 января стало известно, что пострадавшего украинца начали выводить из комы.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 января потребовал найти и наказать злоумышленников.

26 января Libération сообщило, что мать Юрия Наталья Крушеник фигурирует в расследовании о торговле людьми. На нее пожаловались 11 украинских женщин, которых Наталья наняла на работу уборщицами.

Сам пострадавший подросток может быть связан с радикальной группировкой, писало Le Figaro. Французская полиция опровергла эту информацию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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