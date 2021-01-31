Протесты в поддержку Навального. Власти Москвы предупредили о “ситуативном” закрытии метро

31.01.2021, 13:36, Новости дня

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Департамент транспорта Москвы 31 января сообщил о “ситуативном закрытии” станций метро. Об этом пишет “РИА Новости” в Telegram.

С утра были закрыты станции: “Александровский сад”, “Охотный ряд”, “Театральная”, “Площадь Революции”, “Кузнецкий мост”, “Лубянка”, “Китай-город”, отмечено в сообщении.

Власти столицы РФ попросили пассажиров пользоваться пересадками на кольцевой.

Поезда проезжают закрытые станции в центре без остановок. Об этом также пишет “РИА Новости” в Telegram. Канал опубликовал видео из метрополитена.

“В вестибюлях только сотрудники метрополитена и полицейские”, – отметили в сообщении.

Позже “РИА Новости” написало в Telegram о том, что по требованию полиции также закрыты на вход и выход станции “Сухаревская” и “Красные ворота”.

На 31 января по всей России анонсированы новые акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Ожидается, что они пройдут в 60 городах.

Предыдущие акции прошли 23 января. В штабе Навального заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

Акции прошли после того, как 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу “Ив Роше”. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

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