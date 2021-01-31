Во Львове два ребенка отравились угарным газом – ОГА

31.01.2021, 13:36, Новости дня

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Ночью 31 января во Львове в частном доме на улице Стрыйской три человека отравились угарным газом. Об этом сообщила пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации в Facebook.

Отравились один взрослый человек и двое детей 2008-го и 2014 года рождения.

“Пострадавших в состоянии различной степени тяжести госпитализированы”, – отметили в сообщении.

Аварийная бригада АО “Львовгаз” прекратила подачу газа в дом. В сообщении не указали других подробностей происшествия, его причины пока не установлены.

https://www.facebook.com/dczlvoda/posts/3629605300410297

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