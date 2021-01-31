 

Омбудсмен Москвы заявила об отсутствии обращений по задержаниям на незаконной акции

31.01.2021, 13:22, Новости дня
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Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева не получала обращений от жителей столицы по задержаниям на несанкционированной акции, которая проходит в воскресенье.

«Нет, обращений пока ее было, мы держим ситуацию на контроле. Общей картины по задержанным и по наличию нарушений у нас пока нет», – передает ее слова РИА «Новости».

Ранее пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщила, что около 300 человек принимают участие в несанкционированной акции в центре Москвы.

Ранее официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что МВД РФ призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, отметив, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.

Напомним, после несанкционированных акций 23 января следователи возбудили 21 уголовное дело. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального.

МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.



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