 

В ОП назвали госизменой призывы сторонников Навального ввести санкции против граждан РФ

31.01.2021, 13:08, Разное
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Так называемый Фонд борьбы с Коррупцией (включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) призвал руководство США ввести санкции против ряда российских предпринимателей и государственных деятелей. Среди них – министр здравоохранения Михаил Мурашко, сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов, глава ВТБ Андрей Костин. Также в списке оказался журналист Владимир Соловьев.

Малькевич назвал ситуацию “абсолютно вопиющей”. Призывы сторонников Навального – государственная измена, считает член ОП. “Я напоминаю, что Общественная палата выступила инициатором принять в России аналог американского закона Логана”, – приводит его слова РИА Новости.

Смысл закона в том, что люди, сотрудничающие с зарубежными государствами для нанесения ущерба своей стране, подлежат уголовному наказанию, объяснил эксперт. По его мнению, ситуация с Навальным подпадает под эту категорию.

Принятые в России законы об иностранных агентах общественник считает мягкими и либеральными. “И этим пользуются. У нас электоральный год, соответственно, давление будет усиливаться, идет информационная война совершенно лютого накала”, – резюмировал Малькевич.

Напомним, что 18 января суд в Химках отправил Навального под арест на 30 суток. Он осужден на условный срок по делу “Ив роше” и обязан являться в контролирующие органы на регистрацию.

С января по август 2020 года блогер семь раз проигнорировал это обязательство. А с конца августа не отмечался ни разу. Навального объявили в розыск и задержали 17 января в аэропорту Шереметьево.



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