Эксперты ВОЗ посетили рынок в Ухане, где случилась первая вспышка коронавируса

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31.01.2021, 12:42, Новости дня
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Команда Всемирной организации здравоохранения, изучающая истоки пандемии коронавируса, 31 января посетила уханьский рынок, где случилась первая вспышка коронавируса, сообщает Associated Press. 

Члены команды были замечены гуляющими по секциям одного из крупнейших рынков продуктов в Ухане в окружении большого количества китайских чиновников.

Также эксперты ВОЗ посетили две больницы в Ухани.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. Власти Китая связывали вспышку заболевания с уханьским рынком животных и морепродуктов “Хуанань”: первые пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами. 

Ученые полагали, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, были задействованы летучие мыши, змеи и панголины (в Китае их мясо считается деликатесом).

14 января этого года в Ухань прибыла миссия ученых ВОЗ из 13 человек, которые будут расследовать причины пандемии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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