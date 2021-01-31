Авиакомпания Lumiwings запустит два маршрута из Италии в Украину

31.01.2021, 12:42, Новости дня

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Новая авиакомпания Lumiwings откроет два маршрута в Украину из Италии в июне 2021 года. Об этом сообщает сайт Аvianews.

Интересы авиаперевозчика в Украине будет презставлять TAL Aviation Group. Авиакомпания будет летать из Форли и Перуджи в Одессу. Планируются два рейса в неделю – по понедельникам и пятницам.

Продажа билетов пока не открыта. В цену перевозки будет включена ручная кладь 8 кг и одно место багажа с весом до 23 кг, отметили в сообщании.

“Парк авиакомпании состоит из одного самолета Boeing 737-300 1991 года выпуска, который рассчитан на перевозку до 139 пассажиров. Авиакомпания создана в Греции, и ранее выполняла рейсы по заказу других авиаперевозчиков”, – пишет Аvianews.

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