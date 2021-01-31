Ученые пояснили причины взрывов бетона

31.01.2021, 12:38, Новости дня

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Бетон принято считать искусственным камнем. Однако, в отличие от своего естественного аналога, он при нагревании не плавится, а взрывается. Почему?

Ответит на этот вопрос попытались ученые из Франции. Сначала они провели эксперимент, который подтвердил взрывоопасность бетона. Специалисты из-за этой особенности материала предостерегают даже от разведения костров рядом с бетонными конструкциями или на самом бетоне. Действительно, по достижении определенной температуры он может разлететься на мелкие кусочки, представляя серьезную опасность для окружающих.

Взрыв же происходит из-за того, что внутри бетона содержится много воды. Не имея возможности быстро испариться, перегретый пар создает большое внутреннее давление.