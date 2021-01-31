 

До 2040 года территория суши размером с Канаду окажется под водой

31.01.2021, 12:38, Новости дня
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Глобальное потепление приводит не только к повышению уровня мирового океана, но и к проседанию почвы. Утверждают испанские ученые. В частности, это происходит из-за таяния в районах вечной мерзлоты.

Из-за этого до 2040 года под водой может оказаться около 12 млн квадратных километров суши. Примерно такую же территорию занимает Канада, считающаяся одной из самых больших по площади стран мира.

Однако не только повышение температуры ведет к проседанию грунта, отмечают ученые. Например, на территории Ирана оседание составляет целых 25 сантиметров в год! Не исключено, что здесь когда-нибудь образуется внутреннее море вроде Каспийского. А ведь это очень густонаселенный регион, в котором числи проживающих людей растет с большой скоростью.



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