 

На выплаты по временной нетрудоспособности выделили еще 68,5 млрд рублей

31.01.2021, 12:28, Новости дня
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Правительство выделит более 68,5 млрд рублей на выплату пособий по временной нетрудоспособности, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Свыше 68,5 млрд рублей будет дополнительно направлено Фонду социального страхования. Средства пойдут на выплату пособий по временной нетрудоспособности в I квартале 2021 года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – сообщается на сайте правительства.

Уточняется, что решение принято из-за того, что бюджет фонда испытал значительную нагрузку на фоне распространения коронавируса. Чтобы не допустить задержку выплат для граждан, было решено выделить дополнительное финансирование.

14 декабря в силу вступили новые правила оформления больничного. Листок нетрудоспособности теперь можно оформлять в электронном виде, а больничный по уходу за ребенком не ограничивается по срокам.



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