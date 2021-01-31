На выплаты по временной нетрудоспособности выделили еще 68,5 млрд рублей

31.01.2021, 12:28, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Правительство выделит более 68,5 млрд рублей на выплату пособий по временной нетрудоспособности, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Свыше 68,5 млрд рублей будет дополнительно направлено Фонду социального страхования. Средства пойдут на выплату пособий по временной нетрудоспособности в I квартале 2021 года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – сообщается на сайте правительства.

Уточняется, что решение принято из-за того, что бюджет фонда испытал значительную нагрузку на фоне распространения коронавируса. Чтобы не допустить задержку выплат для граждан, было решено выделить дополнительное финансирование.

14 декабря в силу вступили новые правила оформления больничного. Листок нетрудоспособности теперь можно оформлять в электронном виде, а больничный по уходу за ребенком не ограничивается по срокам.