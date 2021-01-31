Приложение для смартфона может обнаружить коронавирус в слюне

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31.01.2021, 12:26, Разное
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Специалисты работают над приложением для смартфона, которое поможет обнаружить коронавирус в слюне всего за десять минут. Посредством технологии мобильное устройство будет соединяться с маленьким микроскопом.
Разработчики хотят соединить точность ПЦР-тестирования и скорость анализа на определение антигена. Сначала технология создавалась как бюджетный способ выявления коронавируса, но из-за того, что пандемия COVID-19 по-прежнему продолжается, в нее были внесены некоторые изменения.

Микроскоп и лист, полностью покрытый воском, направляют образец через специальные каналы. Слюна должна быть нанесена на микрофлюидную бумагу, потом происходит введение антител с флуоресцентными шариками. Если в биоматериале имеется большое количество вирусных частиц, то белки прикрепляются к каждой из них.

Под микроскопом элементы появляются в виде скоплений, которые впоследствии обладатель смартфона сможет самостоятельно подсчитать. В рамках процесса шарики необходимо добавлять к образцу, а потом пропитывать бумагу. Далее делается снимок под микроскопом, который и станет анализироваться пользователей. На тест требуется не более 10-15 минут.

Источник: www.dailymail.co.uk



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