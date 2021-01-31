 

Алеся Кафельникова показала фото с интересного ракурса

31.01.2021, 12:26, Разное
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Модель Алеся Кафельникова поделилась в социальной сети Instagram двумя фото, сделанными с довольно интересного ракурса. Она решила показать фолловерам, как занимается йогой.
Алеся Кафельникова приняла довольно сложные позы в йоге. Обнародованные снимки привлекли внимание ее подписчиков. Практически никого не оставили равнодушными пикантные фотографии модели. В описании к посту она призвала беречь свою энергию.

За короткое время публикация собрала огромное количество лайков и комментариев. Подписчики отметили, что на Алесю Кафельникову очень приятно смотреть.

Отмечается, что подобные позы может повторить далеко не каждый человек. Модель уже продолжительное время живет на индонезийском острове Бали, занимаясь саморазвитием, пишет портал «Слово и дело».



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