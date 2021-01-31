Политолог объяснил провал незаконных акций в Сибири и на Дальнем Востоке

31.01.2021, 12:14, Разное

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Сторонники блогера выступили очень слабо, констатировал эксперт. Он напомнил, что в Чите с населением несколько сотен тысяч человек на незаконную акцию вышли 5-6 человек, в Якутск и Южно-Сахалинске – по 20-30 человек, а в Горно-Алтайске и вовсе один.

Даже в Хабаровске с его протестным потенциалом на несогласованный митинг решили выйти лишь 60 человек, примерно столько же во Владивостоке. При этом население этих городов – более 500 тысяч.

“Все это на сотни меньше, чем в прошлый раз 23 января”, – отметил Григорьев.

По его словам, особый интерес представляет Иркутск и Новосибирск. В прошлый раз сторонники Навального утверждали, что на акции в этих городах вышли тысячи человек.

В этот раз в Иркутске и Новосибирске вышли в разы меньше людей: около двухсот и несколько сотен соответственно, сказал Григорьев. И это при масштабной рекламе незаконных акций в западных социальных сетях и СМИ, напомнил политолог.

“Можно предположить, что неделю назад работал эффект фильма про “дворец”. Сейчас, когда всем стало ясно, что это монтаж, ложь от начала и до конца, остались лишь “чистые” сторонники Навального. Которых совсем немного”, – цитирует Григорьева “Газета.ру”.

В большинстве крупных городов Сибири и Дальнего Востока завершились немногочисленные несогласованные акции pic.twitter.com/psaSnmOY6b

— НТВ (@ntvru) January 31, 2021

Напомним, что правоохранительные органы неоднократно предупреждали граждан об ответственности за участие в незаконных акциях. Попытки провокаций во время подобных мероприятий будут расцениваться как угроза общественного порядка и пресекаться немедленно, отмечали в местном управлении МВД.

Кроме того, Генпрокуратура напоминала об уголовной ответственности за участие в массовых беспорядках. По этой статье грозит до 15 лет колонии.