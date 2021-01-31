 

На Мадагаскаре обнаружили самую маленькую в мире рептилию

31.01.2021, 11:44, Новости дня
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Новый, то есть, ранее неизвестный вид хамелеонов-брукезий обнаружен на Мадагаскаре. Как утверждают специалисты по зоологии, они представляют собой самых маленьких в мире рептилий.

Взрослая особь вырастает в длину не более, чем на 13 мм. Такой хамелеон запросто может поместиться на кончике вашего пальца, уточняют ученые.

Открытие принадлежит группе ученых под руководством Франка Глау из Мюнхена. Во время пребывания на Мадагаскаре они поймали пару крошечных хамелеончиков – самку и самца. Самое интересное, что особи женского пола у данного вида оказались крупнее, чем мужского. Этим объясняются и некоторые диспропорции в строении тела. В частности, совокупительные органы у самца оказались слишком велики по соотношению к длине его тела.



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