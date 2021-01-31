Мнение: Это цензура – если вы не соблюдаете правила, мы вас отключим

31.01.2021, 11:38, Разное

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Из жизни эльфов.

Как британский журналист сходил поснимать протесты в собственной стране.

Фотограф-фрилансер арестован по подозрению в преступном нанесении ущерба после того, как сфотографировал активистов, выступающих против условий в казармах Напьера, и поделился этими фотографиями.

Журналист был арестован после того , как выложил фотографии активистов , протестовавших против условий в спорном военном лагере для беженцев, ищущих убежище в графстве Кент .

46-летний внештатный фотограф Энди Эйчисон присутствовал на демонстрации возле казарм Нейпир в Фолкстоне в четверг утром и сфотографировал, как протестующие бросали ведра фальшивой крови в ворота. Позднее изображения были использованы в местных сообщениях прессы.

Акция протеста, в ходе которой демонстранты держали таблички с надписями: «Закройте Напьер сейчас» и «На ваших руках будет кровь», стала ответом на растущую обеспокоенность по поводу плохих условий жизни в бараках, где более 100 человек заразились коронавирусом за.две недели.

В пятницу во второй половине дня вспыхнул пожар на месте , которое с сентября использовалось для размещения около 400 жителей лагеря, что вызвало новые призывы закрыть лагерь. Причина возгорания пока неизвестна.

Более чем через шесть часов после демонстрации в четверг пять полицейских прибыли в дом г-на Эйчисона, который проработал фотографом 26 лет, и арестовали его по подозрению в преступном повреждении жилища.

Г-н Эйчисон сказал, что, по его мнению, он был подвергнут цензуре за то, что он "пролил свет" на плохие условия на военном объекте. Они изъяли его мобильный телефон и карту памяти у камеры и приказали следовать в местный полицейский участок. Фотографа, которого никогда раньше не арестовывали, продержали в камере более пяти часов, а затем около 22:00 выпустили под залог. Г-н Эйчисон был освобожден под залог до 22 февраля и он получил указание не посещать казармы Напьер, пока дело не будет завершено.

Полиция также задержала одного из протестующих, 36-летнего мужчину, на месте демонстрации. Он был арестован по подозрению в том же правонарушении и освобожден под залог до 22 февраля. Национальный союз журналистов (NUJ) заявил, что он «крайне обеспокоен» арестом г-на Эйчисона, в то время как председатель Всепартийной парламентской группы (APPG) по свободе СМИ Дамиан Коллинз, который также является местным депутатом от Фолкстона и Хайта, где Казармы Напьер расположены, также выразили озабоченность.

Г-н Эйчисон сказал The Independent, что был шокирован своим арестом, добавив: "Это такая странная вещь – быть арестованным за ту работу, которую я выполняю. У меня никогда раньше не было ничего подобного, и я очень много снимал разные протесты. Такое ощущение, что их осветили, и они достали кувалду. Это цензура : если вы не соблюдаете правила, мы вас отключим».

Г-н Эйчисон, который живет в четырех минутах езды от военной базы, сказал, что демонстрация длилась «максимум 10 минут» и была ненасильственной.

«Все что [протестующие] сделали, это бросили ведра пищевого красителя, воды и шампуня или кондиционера в ворота и на землю перед воротами», – сказал он.

«Насколько я знаю, единственное возможное повреждение может заключаться в том, что сетка на заборе может быть слегка окрашена, а перед воротами может быть лужа красной жидкости».

46-летний мужчина сказал, что он обеспокоен тем, что арест повлияет на его карьеру, поскольку наличие судимости не позволит ему работать в тюремном секторе, где находится большинство его внештатных сотрудников.

https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/journalist-photographer-asylum-camp-napier-barracks-andy-aitchison-b1794907.html – цинк

Эйчисон просто еще не понял, что в наступившем дивном новом мире, есть протесты, которые нужно освещать, и есть протесты, которые освещать не нужно. И если не понимать линию партию, то с работой возникнут проблемы. Отсюда и эти эльфийские удивления в стиле "Как же так, я ничего плохого не делал, меня никогда еще не арестовывали и т..п".

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И еще о цензуре в прекрасном граде на холме.

Гугл удалил более 100 000 однозвёздочных отзывов о приложении компании Robinhoods, которая блокировала для пользователей возможности покупать акции GameStop (об этой истории давеча писал в материале "Люди научились торговать акциями, милорд!" https://colonelcassad.livejournal.com/6512546.html) Возмущенные люди естественно начали лепить единицы приложению от продажных "робингудов", которое начало тонуть в рейтинге PlayMarket



В результате – была оценка 1.0 при 275 000 проголосовавших.



Получилось – 4.0 при 180 000 проголосовавших.

Вот так учитывается мнение граждан и так формируются "рейтинги популярных программ".

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Ну и в порядке юмора. Бывший спикер Палаты Представителей Ньют Гингрич призывает https://twitter.com/newtgingrich/status/1354946862025998338 всех подписывать петицию против цензуры.

По версии уважаемого республиканца (нет) за разгулом цензуры в США стоят не только крупные цифровые ТНК, но также и Путин, Мадуро и аятолла Хаменеи. Видимо это они отдают приказы Google, Apple, Amazon и Twitter.

Наконец то. А то я уже подумал, что русский след так и не будет найден.

А теперь все в порядке – Россия помогает вводить цензуру в США, что может быть логичнее?

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