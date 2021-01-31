Названы полезные свойства халвы

31.01.2021, 11:32, Разное

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Врач Елена Тимошкина пояснила о полезных свойствах халвы. По ее словам, в целом данный продукт положительно влияет на здоровье.

Эту сладость можно включить в рацион, но в умеренных количествах. Считается, что халва омолаживает организм, поскольку имеет уникальный состав: витамины А, В, Е благоприятно влияют на состояние волос, кожи и ногтей.

Халву необходимо есть людям, которые занимаются спортом. В составе сладости имеется витамин D, укрепляющий костную систему и мышцы.

Сладость помогает решить ряд психологических проблем, например, ее можно есть при бессоннице и неврозах.

Источник: pg13.ru