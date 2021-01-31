На незаконную акцию во Владивостоке пришли только десять человек

31.01.2021, 11:32, Разное

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Во Владивостоке 31 января на незаконную акцию с целью поддержки Алексея Навального пришли только десять человек. Жители столицы Приморья решили проигнорировать несанкционированный митинг.

Полиция во Владивостоке приготовилась к приходу протестующих на центральную площадь города. Когда людей оказалось мало, правоохранители попросили их просто разойтись. В рамках проведения беседы стражи порядка напоминали о том, что за участие в незаконном митинге можно понести административную ответственность.

Издание «Политэксперт» сообщает, что на акцию пришло больше представителей СМИ, нежели протестующих. Правоохранители проверили документы у журналистов и отпустили их.