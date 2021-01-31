 

Мнение: 10 лет свободы

31.01.2021, 11:26, Разное
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31 января 2011 года,  за два часа до полуночи меня выгнали из теплого барака и выставили на 25 градусный мороз…

В тот день я был в ШИЗО. Уже 12-ые сутки. И 12-ые сутки шла моя голодовка, которую я объявил в тот день, когда меня по беспределу отправили в штрафной изолятор.

Часа в три меня вывели из штрафного изолятора, и повели на выездное заседание Менделеевского райсуда, который рассмотрел мое ходатайство об УДО, написанное еще в декабре без малейшей надежды на удовлетворение.

О каком УДО могла идти речь, если у меня было четыре штрафных изолятора, семь выговоров, а личное дело «украшали» красная и синяя полосы («склонен к побегу» и «склонен к дезорганизации»).

К тому же в деле лежало постановление начальника колонии о признании меня злостным нарушителем, а в Менделеевском райсуде – ходатайство администрации колонии об ужесточении режима отбывания наказания.

Но суд удовлетворил мое ходатайство.

В 2011 году судебные  решения об УДО исполнялись немедленно.  Рассмотрение  жалоб прокуратуры и администрации колонии я  дожидался на свободе.

Около полуночи 31 января я вернулся домой… К тому времени «Эхо Москвы», «Радио Свободы», Би-Би-Си и другие СМИ уже сообщили об освобождении «политзаключенного Ирека Муртазина», поэтому дома меня встретили не только жена и сын…

На снимках: после 12 дней голодовки, похудев на 15 кг, выглядел я, конечно, скверно…

Источник: Ирек Муртазин



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