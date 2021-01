Мнение: Как профили исчезли с монет (почему в Византии все испортилось)

31.01.2021, 11:24, Разное

Ответ на вопрос, почему средневековое искусство “хуже” и нереалистичнее античного. Почему так вышло?



Продолжаю свое искусствоведческое исследование того, как профили появились на монетах, а потом исчезли и снова появились.

Сегодня у нас речь пойдет о том, как в поздней римской империи все "испортилось" и, самое главное, почему это произошло, будет такой общий теоретический текст, глобально полезный для понимания разницы между античным и средневековым искусством.

Справа: римский император Нерва (97 г. н.э.), Слева: византийский император Михаил I (811-813 гг. н.э.)



В прошлый (точней, в позапрошлый) раз я остановилась на том, что древние римляне уже в самом начале своего списка цезарей создали "золотой" иконографический стандарт портретных профилей на монетах, который и сегодня является для нас эталонным: ярко выраженные портретные черты, позволяющие сразу опознать монарха, плюс подробная надпись, причем выравненная, без съезжающих букв. Теперь же едем дальше.

При сравнении двух монет на первой картинке различия бросаются в глаза.

Назову их. Во-первых, один человек изображен в профиль, а другой в фас. Во-вторых, один изображен реалистично, а другой схематично (символично). Любопытно, что это две немножко раздельные истории, и рассказывать о том, как это получилось в позднеримских и византийских монетах я тоже буду отдельно.

Как потерялся реализм?

Я давно обещала рассказать, почему античное искусство было таким "хорошим", похожим на настоящих людей, а средневековое оказалось таким странным, смешным, "плохим", будто ребенок рисовал.

Первую часть ответа рекомендую прочесть у меня здесь (Почему в античности люди умели хорошо рисовать, а в Средние века — разучились). Там подробно и наглядно показывается, как к этой деградации ремесел и технологий привел экономический и политический кризис империи, её крах и нашествие диких племен. Сравнение с миром постапокалипсиса многое объясняет.

Однако там же я пообещала рассказать об этом деле с другой стороны, идеологической, об изменении в мировоззрении, которое вело к тому же "упрощению". Но все никак я не собралась это сделать, так что придется тут коротенько.

Посмотрите, вот я собрала для нас с вами таблицу всех римских императоров и их монет. Если любопытно, откройте ее и поползайте по ней взглядом. Некоторые портреты потрясающей реалистичности, красоты. Рассматривайте вдумчиво, и вы увидите, как в 4-м и 5-м рядах все начинает "портится".

Схема (по клику крупно 11 мегов)



Если вы посмотрите эволюцию мраморных бюстов (рувики), там тоже достаточно наглядно, что слом, отказ от реалистичности происходит в районе Диоклетиана. Это конец III века, Римская империя вообще-то не пала (хотя пережила тяжелый кризис), и христианство с его своеобразным отношением к ИЗО — тоже пока еще не гегемон.

Что же такое изменилось в этот период, что портрет так исказился? Цивилизация еще держалась на очень высоком уровне, но "нечто" изменилось в головах, и именно это изменение приведет к тому, что христианство ляжет на такую хорошую почву (такая последовательность).

Самое главное иконографическое изменение — в том, что сходство ("фотореализм") перестает быть безусловной ценностью, более того, оно становится признаком старомодного и замшелого, а не передового.

С чем бы это сравнить?…

Ну вот давайте возьмем европейскую цивилизацию 1910 года и 2010 года. У кого-нибудь разве повернется язык сказать, что эти периоды – нищие и "постапокалиптические"? Нет, богатое, богатейшее время с отличным развитием техники.

И вот несколько остро актуальных, "модных" портретов, созданных в 1910-х годах (Анри Руссо, Эгон Шиле, Михаил Ларионов):

Становятся ли эти работы "ничего не стоящими", "чепухой", "мусором" по той причине, что эти портреты — не реалистичны? У нормального образованного человека нет, потому что у него в голове есть идея, о том, что "искусство может быть самым разным".

C портретами 2010 года посложнее будет, потому что картины писать ныне не модно. Ну вот хотя бы для примера картина, которая в 2010 году взяла главный приз в ежегодном конкурсе британской Национальной портретной галереи — "Последний портрет моей матери" (“Last Portrait of Mother” by Daphne Todd).

Художник в 2010 году технически может все (в том числе, стать фотографом, или распечатать фотографию и раскрасить ее акрилом, чтобы было похоже). Однако мастеров и в 1910, и в 2010 году интересует не "сходство", а вызывание в зрителях сильных эмоций (это, кстати, одна из причин, почему сейчас так популярны перформансы).

Античных художников рассматриваемого нами переходного периода тоже интересовало уже не сходство.

Но и не эмоции.

А нечто другое.

Посмотрите вот этот фрагмент моей таблицы, как тут сделаны лица. Не кажется ли вам, что художники сделали лица императоров такими характерными явно по какой-то причине, а не просто потому, что они "разучились"?

Особенно мне тут нравится первый хрюндель, а потом еще четвертый.



То, что происходит, когда "разучились", прекрасно видно уже в следующем ряду, где все — как под копирку, неотличимы друг от друга (кроме того, который в развороте, о нем будет отдельно).

Так какова же была идея, которая воцарилась в их головах?

Не "идея прекрасного" (греков), не "сходство и реализм" (римлян), не "эмоции на надрыв" (наш период).

Если представители классической античности делали все, чтобы было "похоже" и "красиво" (у нас, увы, нет их живописи, проверить нельзя), то примерно тогда же, в позднюю античность, теоретики начали выражать общее духовное и эстетическое брожжение эпохи, проповедуя новую концепцию. Например, тогда жил неоплатоник Плотин, который, кстати, христианству был очень враждебен. Однако говорил он вещи, которые мы в христианском средневековом искусстве мгновенно опознаем. Он считал (очень грубо пересказываю): что истинной реальностью является Единое, Ум, Мировая душа (сверхчувственное). А земных вещей на самом деле не существует. Искусство, по его мнению, может проникать за пределы материального мира. Более того, оно может видеть и отображать на земных вещах отблеск подлинной Сущности — той самой Мировой Души. Искусство ни в коем случае не должно подражать природе, художнику не нужно ловить иллюзию реальности. Его задача — уловить и отобразить "истинные" качества предмета, без применения всяких штучек-дрючек типа световоздушной перспективы. Предметы — это чистые идеи, концепции. Кроме того, как считали тогда и позже, явления материального мира — это всего лишь отблески высших реальностей, которых нельзя постигнуть 5 чувствами, а можно только провидеть внутренним взором. Истинный смысл форм надо пытаться истолковать, отсюда такая любовь к истолкованию символов.

(Как в анекдоте "записывайте, дэти, потому что понять это нэвозможно!").

Итак, надеюсь вы переварили этот важнейший концептуальный абзац и постарались представить себе мировоззрение этих людей. Можно еще раз перечитать, чтобы вникнуть.

Теперь же, обогащенные новым знанием, давайте взглянем на картинку, которую я поставила в начале текста. И попробуем ее понять по-новому.

Римский император вычеканен на монете похожим, потому что: а) мастеровые это могли; б) сходство для римского заказчика и потребителя монет было важнейшим параметром, связанным в том числе с "бытовой магией".

Византийский император вычеканен на монете не просто НЕ похожим на себя, а вообще — просто пиктограммой человека, потому что: а) мастеровым было в принципе не интересно сходство, а те, кто и могли бы качественно — давно забыли, что это ценный навык; б) сходство для позднеантичного, византийского и средневекового потребителя было вещью ненужной, возможно даже осуждаемой, не представляющей никакой ценности. Главнее был символ.

Вот такие идеи царили в период поздней античности, и то, что именно христианство из всех странных восточных мистических культов, бродивших в Римской империи, оказалось самым удачливым, связывают (помимо прочего) еще и с тем, что оно "вмастило" в общие мятущиеся, символистские, искательные настроения эпохи.

Теперь давайте посмотрим на скульптурные произведения, воплощающие эти идеи.

Поскольку самым главным в человеке является душа, особое внимание авторы будут отдавать глазам — ее "зеркалу" (и бровям). Со временем это все больше и больше ритуализируется и костенеет.

Диоклетиан (284-311 гг.)



Четыре тетрарха (1-я пол. 4 века)



Максимиан Геркулий (285-308)



Константин Великий



Галерий (293—311): представьте, что это не римский император, а оформление шлема персонажа "Звездных войн". Ощущаете теперь совершенство стилистики и твердость руки автора?



Аркадий (?). Конец 4 века. Вот такой вариант подачи человеческого лица станет эталонным. Обратите внимание, что данный предмет сделан в Константинополе — городе, не пострадавшем от варваров и по идее, сохранившим ремесло. Как доказательство этого – резьба по слоновой кости примерно оттуда же ("Диптих императрицы Ариадны", 6 век, Равенна).

Вывод, таким образом, таков: да, утрата технического мастерства золотого периода Римской империи на протяжении позднеантичного / раннехристианского времени очевидна, и в итоге в Византии и в средневековой Западной Европе она приводит к результату, который кажется взгляду, тренированному на сходстве — "примитивным".

Однако эта утрата, помимо объективных исторических, экономических, военных причин имела и глубокие мировоззренческие корни (см. булгаковское "разруха не в клозетах, а в головах").

Носители этой идеологии имели возможность сравнивать себя с античными "идеальными" образцами, но свое "неумение" их не смущало абсолютно и не ощущалось чем-то плохим.

Как только оно стало ощущаться именно "неумением" и "плохим", начался Ренессанс.

Если что-то я недостаточно понятно объяснила, спрашивайте, это важная тема, мне хочется донести ее ясно.

***

В следующий раз расскажу, как все-таки получилось, что люди на монетах были в профиль, а потом вдруг стали в фас.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ