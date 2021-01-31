 

Взвыла на Луну – Личное мнение

31.01.2021, 11:22, Разное
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Вчера весь вечер и ночь, Настя Решетова, изгнанная из покоев карликового рэпера, праздновала свой первый день рождения в статусе отставной наложницы.

Сначала было всё хорошо — пришли даже гости. Закончилось всё резко и неприятно — Настя взвыла.


Фото: Соцсети

Два месяца, говорит, готовилась. Оно и видно — сдерживала крики души внутри, а дождавшись момента, выплюнула всё наружу.

Прямо в лица присутствующих.

На дне рождения отставленной Насти Тиматевой были почти все. Брат Тимана и даже папочка, кажется. Не было только самого Тимурки и строгой валиде Симоны — эти в Дубае, с другой девочкой.

Правильно, чего им тут делать? Настя больше не пройдёт по «золотому пути» в покои султанчика.

Первая днюха старости, когда впереди есть только закат, отсутствие секса на 18 лет и молчание — как тут не взвыть во весь голос?

https://t.me/lenamiro/8078
Видео: Телеграм

Жалко бабу.

А вы выли после развода? Почему?

Источник: Лена Миро



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