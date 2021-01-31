Мнение: Два вопроса

31.01.2021, 11:02, Разное

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Друг Путина Ротенберг, взявший на себя историю со дворцом, выглядит, конечно, совершенно неубедительно. Ни психологически, ни содержательно. Если, как в математике, пойти от обратного и предположить, что сказанное им чистая правда, то возникает два вполне очевидных вопроса.

Первый из области психологии. Ты, конечно, друг детства и тебе позволено многое. Но так получилось, что твой «отель» подставил уже не просто друга, а президента. Причем не только в России — за рубежом все ведущие СМИ рассказали своим аудиториям про дикаря с бусами. Примерно так, как у нас рассказывают об африканских каннибалах. С пониманием и жалостью — ну вот такие они, дикие люди. По-другому не умеют.

Поэтому вопрос к «владельцу» более чем очевиден: чего ты молчал почти десять дней? Чего ждал? Каждый день уничтожал репутацию твоего начальника и твоего друга, а ты как бы тут ни при чем? Хорош друг, нечего сказать…

Второй вопрос содержательный. Любое строительство чего угодно предполагает наличие у заказчика трехмерного проекта того, что он должен в итоге получить. Как в «натуре», так и в виде компьютерной 3D-проекции, чай в 21 веке живем. Ну не будет же он копаться в чертежах и «синьке». Тем более что на такой объект документации должно быть, как в хорошем солидном уголовном деле — томов на двести.

Вон Путин, когда рассказывал про свои любимые ракеты с непредсказуемыми траекториями, и тот озаботился мультфильмом, как они поражают Флориду. Плохонький, конечно, макетик получился. Как обычно — выделили 100 миллионов, в итоге рисовала секретарша, отвлекаясь иногда от пасьянса. Но тут и этого нет. 100 миллиардов — и нет макета?

Если бы «владелец» привел журналиста в свой кабинет и показал сам факт наличия этого предмета у себя, то этот факт лучше любых признаний показал — да, действительно, человек в деле. Но ничего кроме слов нет. А в стране лжецов к словам и отношение соответствующее. Тем более, что как раз чем выше по положению человек, тем меньше правды в его словах. На самом верху — вообще эталон. Открыл рот — значит, уже солгал.

Дружба дружбой, но настолько откровенное вранье выглядит совсем уж неприлично. Кстати, лжец всегда предполагает тех, кому он лжет, тупее, чем он сам. Скармливая ложь нам, наши руководители всерьез полагают нас идиотами. Что, согласимся, достаточно оскорбительно. Так что верить или не верить — тут, конечно, вопрос индивидуальный, но идиотом я себя лично не считаю.

Кремль вдрызг проиграл эту информационную войну. Настолько очевидно, что все попытки хоть как-то ответить приводят только к еще большим потерям. Впрочем, говорить о репутационных потерях применительно к кремлевским совершенно нелепо — репутация там давно в отрицательной зоне.

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