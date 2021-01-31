Мнение: Ульмские гнёзда

31.01.2021, 10:56, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Германии разработали бомж-капсулу, так называемое «Ульмское гнездо». Она быстро и дёшево сколачивается из фанеры, а внутри достаточно тепло, чтобы человек в зимней одежде мог относительно комфортно провести ночь в объятьях Морфея. Такие капсулы, как я понимаю, собираются ставить во дворах обычных домов и рядом с местами, где любят проводить время бездомные.

https://ulmernest.de/

Западные пользователи предположили, что бомжи оперативно загадят капсулы продуктами своей жизнедеятельности, после чего находиться внутри станет невозможно. Один из пользователей указал, что такие капсулы следовало бы выдавать в личное пользование конкретным скитальцам:

https://9gag.com/gag/a07LonZ

Было бы проще, если бы эти ящики были персональными.

Вы приходите в соцподдержку, вам говорят, что теперь вы можете заселиться в капсулу № 23, вот ключи, а если вы будете жить там и через месяц, просто снова сообщите об этом в соцподдержку.

Таким образом у бомжей был бы (очень маленький) дом, о котором они могли бы заботиться.

Я могу говорить только за себя, но я предпочел бы иметь свой собственный ящик вместо того, чтобы каждый вечер искать новый, а затем находить ящик со рвотой или мочой внутри, ждущий низкооплачиваемого городского работника с садовым шлангом, чтобы тот его «почистил».

С одной стороны, замечание дельное. С другой стороны, бездомные в Европе навряд ли стали бы таковыми, если бы были ответственными людьми. Можно ожидать, что многие будут получать ключи и немедленно терять или выбрасывать их.

В любом случае, проблему грязных капсул несложно решить, если нанять для их очистки… самих бездомных. Так люди в сложной жизненной ситуации смогут получить не только место для временного жилья, но и работу.

Кто-то разместил фотографию, — из Британии, вероятно, — специальных шипов, при помощи которых власти некоторых стран мешают бездомным занимать удобные места:

Как отметили другие пользователи, эти шипы бесчеловечны, так как ночевать бомжам в любом случае где-то надо, а в приюты для бездомных пускают только трезвых, причём обязательно без собак.

Мне в целом идея бомж-капсул нравится. Полагаю, что в России, с нашим суровым климатом, подобный проект тоже был бы весьма кстати.

Более крупные квартиры тем временем продолжают дорожать — как в России, так и за рубежом. Некоторые делают из этого вывод, что квартира — отличное вложение денег, так как она «всегда дорожает». Однако если мы посмотрим на стоимость недвижимости в золоте, мы обнаружим, что на долгом периоде квартиры оцениваются в примерно одинаковое количество золотых брусков. Вот данные по США:

https://t.me/crimsondigest/1251

Конечно, квартиры, в отличие от золотых брусков, можно сдавать в аренду, однако и золото тоже можно положить в специальный золотой банк, причём не факт, что с учётом инфляции проценты по золотому вкладу будут меньше.

Килограмм золота стоит сейчас примерно 4,5 млн рублей. За эти деньги можно купить однокомнатную квартиру в спальном районе Петербурга. Можно осторожно предположить, что такое соотношение, — килограмм золота за квартиру, — будет примерно соблюдаться и через 10, и через 30, и через 50 лет.