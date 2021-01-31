Трампа покинули пять адвокатов, которые должны были защищать его по делу об импичменте – CNN

31.01.2021, 10:54, Новости дня

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Пять адвокатов 45-го президента США Дональда Трампа, которые должны были защищать его по делу об импичменте, покинули его чуть больше чем за неделю до начала судебного разбирательства. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники.

Юристы Бутч Бауэрс, Дебора Барбье, Джош Ховард, Джонни Гассер и Грег Харрис ушли из команды защитников Трампа в связи с разногласиями по поводу линии защиты.

Человек, знакомый с ситуацией, сказал, что Трамп хотел, чтобы адвокаты строили аргументацию с указанием на массовые фальсификации во время голосования, а не сосредотачивались на вопросе о том, законно ли осуждение президента после того, как он покинул свой пост.

Трамп не воспринял дискуссии о том, как им следует действовать в этом отношении. Адвокаты еще не получили никаких авансовых платежей, и потому соглашение о намерениях так и не было подписано.

Бывший советник штаба Трампа Джейсон Миллер сообщил, что юридическая команда экс-президента будет сформирована в ближайшее время.

Трампу грозит импичмент из-за событий 6 января, когда он призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса, где в тот момент должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. В итоге протестующие взяли здание Конгресса штурмом. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

После этого Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампу. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам.

Резолюцию не успели передать в Сенат до 19 января, когда прошло последнее заседание верхней палаты Конгресса перед инаугурацией Байдена. С 20 января Трамп уже не является президентом США. Однако если он будет признан виновным, Сенат сможет провести еще одно голосование и забрать у него право занимать любую федеральную должность, то есть запретить снова баллотироваться в президенты. Кроме того, в случае признания виновным у Трампа отберут президентские льготы.

25 января Палата представителей передала в Сенат резолюцию об импичменте Трампу.

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