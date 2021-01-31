Компания Razer выпустила самую быструю компьютерную мышь

31.01.2021, 10:50, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Как сообщили в компании Razer, их специалисты создали компьютерную мышку с самыми высокими показателями скорости. На сегодня модель Viper 8K, предназначенная специально для геймеров, является самой быстрой в мире, уточняют эксперты.

Рабочая частота устройства составляет 8 тысяч Гц. Иначе говоря, устройство 8000 раз в секунду проводит сверку с компьютеров, к которому подключено. У обычной компьютерной мыши данный показатель в 8 раз ниже.

Увеличить частоту удалось с применением новой технологии HyperPolling, поясняют представители компании-разработчика. Внешне же у мыши мало отличий от аналогов. Все тот же оптический сенсор, соединенный с высокочастотным микроконтроллером, который включается через USB-порт. Однако задержка составляет 1/8 миллисекунды.