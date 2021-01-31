Митинги 31 января

31.01.2021, 10:48, Разное

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ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Дептранс: возможны «ситуативные» закрытия других станций метро

Дептранс Москвы заявил, что «по требованию полиции» возможны «ситуативные» закрытия выходов других центральных станций метро, помимо тех, о которых было сказано накануне 31 января.

10:49, сегодня

Петербург

Для того, чтобы выйти на Невский проспект или пересечь его потребуется паспорт — полиция проверяет у прохожих прописку в центре города. Многие люди возмущены, у них срываются дела и встречи. Возле ограждений горожане ругаются с силовиками.

Фото: «Новая газета»

10:48, сегодня

Екатеринбург. Колонну протестующих ведет Евгений Ройзман

Акция протеста в Екатеринбурге стартовала от Дворца молодежи. К началу шествия на площади собралось около 4-5 тысяч человек. Собравшиеся скандируют: «Отпускай!»

Полиция пока не препятствует проходу колонны.

Сегодня утром сотрудники правоохранительных органов пытались перекрывать улицы, ведущие к месту сбора. Впоследствии протестующие изменили маршрут.

Фото: «Новая газета»

10:34, сегодня

«ОВД-Инфо»: на 10:30 мск известно о 261 задержанном

По данным ОВД-Инфо, на 10:30 по мск силовики задержали 261 человека. Больше всего — во Владивостоке (96 человек), в Красноярске (44), Новокузнецке (23), Новосибирске (22) и Иркутске (21).

Всего известно о 25 городах, где проходили задержания.

10:36, сегодня

Санкт-Петербург. Все выходы из метро «Невский проспект» закрыты

На 10:30 все выходы из метро «Невский проспект» закрыты, передает корреспондент «Новой газеты».

По громкой связи пассажирам рекомендуют пользоваться станцией «Гостиный двор», которая пока еще работает. Здесь стоят заборы и сотрудники ОМОНа со щитами — по двое в каждой арке Гостиного двора. Доступ на Невский проспект для пешеходов также перекрыт. По сообщениям очевидцев, полиция досматривает машины, заезжающие на Дворцовый мост в сторону центра.

Для транспорта также перекрыт Невский проспект, Дворцовая набережная и прилегающие к ним улицы.

10:20, сегодня

Тюмень

В Тюмени у площади перед Технопарком собралось около 200 человек. Колонна начала шествие в сторону здания областной думы. Люди держат в руках плакаты с надписями: «Мы здесь!».

Полиция пока не препятствует участникам акции.

10:06, сегодня

Район Чистых прудов в Москве оцеплен. Одного человека задержали

Росгвардия и дружинники не позволяют корреспонденту «Новой газеты» пройти к редакции, которая также находится районе Чистых прудов.

Одного человека задержали, передает «МБХ медиа». По данным издания, причину задержания мужчине не объяснили, силовики несколько раз ударили его по ногам.

UPD: Второго человека задержали. До начала акции чуть меньше двух часов.

Нашего журналиста отправляют от одного кордона к другому, но никто из силовиков не может сказать, почему закрыт бульвар и как же попасть на работу.

Фото: «Новая газета»

09:44, сегодня

Завершаются акции протеста на Дальнем Востоке. В Сибири — горячая фаза противостояния

— На Дальнем Востоке завершаются последние акции протеста. Во Владивостоке, по оценкам корреспондента «Новой», задержаны не менее 150 человек.

Акция, начавшаяся на центральной площади города, со временем переместилась в акваторию Амурского залива. ОМОН долго время не решался выйти на лед. К протестующим послали аэробот МЧС с двумя полицейскими на борту. Аэробот подъехал к колонне и заглох, после чего протестующие начали водить вокруг него хороводы.

Увидев, что полиция ничего не может сделать, бойцы ОМОНа все-таки пошли на лед. Протестующих выгнали на берег, где и начались массовые задержания.

Всего в акции во Владивостоке приняли участие несколько сотен человек.

— В соседнем Хабаровске на площадь Ленина вышло около ста демонстрантов. Их практически сразу начали задерживать. По информации регионального ГУ МВД, в отделения полиции было доставлено 13 участников акции. Среди задержанных — внештатный корреспондент «Новой газеты» Роман Лазуков. На него составили протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка проведения митинга»). После составления протокола Романа выпустили из отделения полиции.

— В Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске и Магадане на протестные акции вышли по 50-60 человек. Задерживали протестующих только на Камчатке — там в полицию доставили четверых участников акции.

В настоящий момент активно идут протестные акции в Сибири. В Иркутске, по информации «Тайги.инфо», на улицы вышли несколько сотен человек. Больше 20 задержаны.

— В Красноярске на площади перед Большим концертным залом филармонии собрались порядка 200 протестующих. Бойцы ОМОН стеной отрезали людей от центра города, пишет ТВК. Директор сети городских порталов Shkulev Media Ринат Низамов сказал о задержании заместителя главного редактора сайта NGS24.RU Якова Калинина, который освещал акцию протеста по редакционному заданию. Также задержан оператор «Проспекта мира» Руслан Рыбаков.

— В Новосибирске около тысячи человек, несмотря на кордоны полиции, удалось пройти по запланированному маршруту. На улицы здесь вышло более тысячи человек.

09:32, сегодня

Санкт-Петербург. Задержания

С самого утра в Петербурге проходят обыски и задержания. Силовики пришли в квартиру художницы Дарьи Апахончич*, лидеру движения «Красивый Петербург» Красимиру Врански, нескольким муниципальным депутатам и активистам. Об этом сообщает корреспондент «Новой».

*Апахончич включена Минюстом в перечень СМИ, выполняющих функцию иностранного агента (мы обязаны это отмечать)

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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